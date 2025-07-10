Одіозна глава Гагаузії сидітиме під домашнім арештом аж до вироку суду

Суд кишинівського району Чекани в четвер продовжив домашній арешт главі автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nokta.

Судді продовжили домашній арешт Гуцул, який спливав 13 липня, ще на 30 днів.

Оскільки вирок у справі очікується 5 серпня, до його оголошення глава Гагаузії й далі буде обмежена у пересуванні.

Журналістам Гуцул традиційно поскаржилась на утиски з боку молдовської влади, заявивши, що та також чинить тиск на суддів.

Нагадаємо, Євгенію Гуцул звинувачують у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

Прокуратура просить для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.

Днями стало відомо, що Євгенія Гуцул очолить список проросійського блоку "Перемога" на парламентських виборах у Молдові.