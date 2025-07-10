Одиозная глава Гагаузии будет под домашним арестом вплоть до приговора суда

Суд кишиневского района Чеканы в четверг продлил домашний арест главе автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nokta.

Судьи продлили домашний арест Гуцул, который истекал 13 июля, еще на 30 дней.

Поскольку приговор по делу ожидается 5 августа, до его объявления глава Гагаузии и дальше будет ограничена в передвижении.

Журналистам Гуцул традиционно пожаловалась на притеснения со стороны молдовских властей, заявив, что те также оказывают давление на судей.

Напомним, Евгению Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

Прокуратура просит для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.

На днях стало известно, что Евгения Гуцул возглавит список пророссийского блока "Победа" на парламентских выборах в Молдове.