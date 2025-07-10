У Чехії розповіли, чому стався несподіваний блекаут минулого тижня

Масштабне відключення електроенергії в Чехії минулої п'ятниці, 4 липня, було спричинене обривом лінії електропередачі між двома населеними пунктами в Устецькому краї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Як розповів на пресконференції в четвер голова правління чеського оператора системи електропередачі ČEPS Мартін Дурчак, незадовго до полудня у пʼятницю вийшла з ладу лінія передачі між двома містами на півночі Чехії.

"За хвилину пізніше вийшов з ладу шостий блок електростанції в Ледвіце потужністю близько трьохсот мегават", – додав він, водночас визнавши, що подальших відключень не мало бути, і для цього розпочали додаткову перевірку.

Паралельно з цим вийшла з ладу ще одна лінія електропередачі у Пардубицькому краї в центральній Чехії, розповів Дурчак.

"Це призвело до того, що близько мільйона точок споживання залишилися без електроенергії. У Чехії налічується близько 6,3 мільйона точок споживання", – уточнив він.

За словами голови правління ČEPS, чеська енергосистема сконструйована таким чином, щоб надійно функціонувати навіть у разі виходу з ладу одного з елементів. Але одночасна поломка кількох елементів призвела до падіння мережі.

Нагадаємо, вдень 4 липня значна частина Чехії, включно зі столицею Прагою, раптово залишилася без електроенергії.

Увечері того ж дня чеський оператор енергомережі ČEPS заявив, що масове відключення електроенергії в країні сталось внаслідок технічної несправності.