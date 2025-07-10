В Чехии рассказали, почему произошел неожиданный блэкаут на прошлой неделе

Масштабное отключение электроэнергии в Чехии в прошлую пятницу, 4 июля, было вызвано обрывом линии электропередачи между двумя населенными пунктами в Устецком крае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Как рассказал на пресс-конференции в четверг председатель правления чешского оператора системы электропередачи ČEPS Мартин Дурчак, незадолго до полудня в пятницу вышла из строя линия передачи между двумя городами на севере Чехии.

"Минутой позже вышел из строя шестой блок электростанции в Ледвице мощностью около трехсот мегаватт", – добавил он, одновременно признав, что дальнейших отключений не должно было быть, и для этого начали дополнительную проверку.

Параллельно с этим вышла из строя еще одна линия электропередачи в Пардубицком крае в центральной Чехии, рассказал Дурчак.

"Это привело к тому, что около миллиона точек потребления остались без электроэнергии. В Чехии насчитывается около 6,3 миллиона точек потребления", – уточнил он.

По словам председателя правления ČEPS, чешская энергосистема сконструирована таким образом, чтобы надежно функционировать даже в случае выхода из строя одного из элементов. Но одновременная поломка нескольких элементов привела к падению сети.

Напомним, днем 4 июля значительная часть Чехии, включая столицу Прагу, внезапно осталась без электроэнергии.

Вечером того же дня чешский оператор энергосети ČEPS заявил, что массовое отключение электроэнергии в стране произошло в результате технической неисправности.