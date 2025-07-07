У Чехії розповіли, скільки триватиме розслідування масштабного знеструмлення в країні
Розслідування масштабного відключення електроенергії в Чехії триватиме кілька тижнів, до нього також планують долучити експертів з Європи.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця чеського оператора енергомережі ČEPS Хана Клімова, яку цитує Radio Prague International.
Зокрема, за її словами, в розслідуванні візьмуть участь експерти з європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E.
З метою профілактики ČEPS також планує провести перевірку вибраних ліній електропередачі.
Нагадаємо, вдень 4 липня значна частина Чехії, включно зі столицею Прагою, раптово залишилася без електроенергії.
Увечері того ж дня чеський оператор енергомережі ČEPS заявив, що масове відключення електроенергії в країні сталось внаслідок технічної несправності.