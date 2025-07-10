У Санду відкинули закиди мера Кишинева, якому закрили вʼїзд до Румунії

Адміністрація президентки Молдови Маї Санду відкинула звинувачення мера Кишинева Іона Чебана в тому, що вона була причетна до рішення Румунії заборонити йому вʼїзд до країни.

Про це радник молдовської президентки Ігор Захаров сказав у коментарі NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні Чебан заявив, що заборона на його в'їзд до Шенгенської зони та Румунії є нібито "домовленістю між президентом Маєю Санду та її колегою з Румунії Нікушором Даном".

Мер Кишинева заявив, що так румунський президент нібито "повернув борг" за підтримку, надану партією Маї Санду "Дія та солідарність" (PAS) на президентських виборах у Румунії.

У коментарі NewsMaker радник президентки Молдови Ігор Захаров відкинув звинувачення Чебана, назвавши їх "безпідставними".

"Ми рішуче відкидаємо безпідставні звинувачення, висунуті цим політиком", – підкреслив Захаров.

Румунське МЗС повідомило про заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Це сталось за кілька місяців до того, як у Молдові 28 вересня мають відбутись парламентські вибори. На них Чебан очолює блок "Альтернатива" разом із опонентом Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло.

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