У Санду отвергли упреки мэра Кишинева, которому закрыли въезд в Румынию

Администрация президента Молдовы Майи Санду отвергла обвинения мэра Кишинева Иона Чебана в том, что она была причастна к решению Румынии запретить ему въезд в страну.

Об этом советник молдовского президента Игорь Захаров сказал в комментарии NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Накануне Чебан заявил, что запрет на его въезд в Шенгенскую зону и Румынию является якобы "договоренностью между президентом Майей Санду и ее коллегой из Румынии Никушором Даном".

Мэр Кишинева заявил, что так румынский президент якобы "вернул долг" за поддержку, оказанную партией Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) на президентских выборах в Румынии.

В комментарии NewsMaker советник президента Молдовы Игорь Захаров отверг обвинения Чебана, назвав их "безосновательными".

"Мы решительно отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые этим политиком", – подчеркнул Захаров.

Румынский МИД сообщил о запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "из соображений национальной безопасности".

Это произошло за несколько месяцев до того, как в Молдове 28 сентября должны состояться парламентские выборы. На них Чебан возглавляет блок "Альтернатива" вместе с оппонентом Санду на выборах президента Молдовы Александром Стояногло.

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