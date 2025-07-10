СМИ: ЕС предложил 10 вариантов наказания Израиля за действия в Газе

Европейская служба внешних действий в четверг представила государствам-членам предложения дипломатических мер против Израиля из-за нарушения им прав человека в секторе Газы.

Как сообщает "Европейская правда", с документом ознакомилось агентство Reuters.

В документе дипломатической службы ЕС предлагаются всего 10 вариантов наказания Израиля в связи с его действиями в Газе.

Среди прочего, речь идет о серьезных шагах, таких как приостановление Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а также менее строгих мерах, такие как приостановление технических проектов ЕС-Израиль.

Большинство мер требуют одобрения всех или большинства стран – членов ЕС.

Собеседники Reuters отмечают, что пока не ясно, есть ли среди стран-членов достаточное количество тех, кто готов поддержать любую из этих мер.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В то же время предложения масштабных санкций, как-то ограничений по торговле или продаже оружия, не поддерживают несколько государств Евросоюза, в частности Германия и Франция.

В ЕС неформально считают наиболее реалистичным вариантом целевые санкции против отдельных должностных лиц Израиля – как это сделали, например, Великобритания и Норвегия.