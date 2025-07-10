Шведський міністр каже, що "шокований" зв'язками свого сина з ультраправими

Шведський міністр з питань міграції Йоган Форсселл заявив, що був "шокований і приголомшений" після того, як дізнався про причетність свого сина-підлітка до ультраправих екстремістських угруповань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Форсселл розповів, що кілька тижнів тому до нього звернулася шведська служба безпеки Säpo з приводу діяльності його 16-річного сина.

Міністр вирішив оприлюднити цю інформацію після того, як ЗМІ повідомили, що "близький родич шведського міністра" бере активну участь у діяльності ультраправої організації, яка застосовує насильство.

Форсселл зазначив, що попри те, що намагався стежити за своїм сином у соціальних мережах, він гадки не мав про його діяльність, поки до нього не звернулись журналісти.

"Як батько, ти шокований, ти приголомшений. У мене є син, якому щойно виповнилося 16 і який глибоко кається. Ця діяльність припинилась, але наші розмови, звичайно, триватимуть", – сказав він.

Міністр висловив сподівання, що це "відкриє очі" іншим батькам, і що ці висновки "висвітлюють більш глобальну соціальну проблему".

"Скільки ми насправді знаємо про те, що роблять наші діти в соцмережах, і як ми можемо захистити їх від того, щоб вони не були втягнуті в те, чого ми не хочемо?" – зауважив він.

Форселл також додав, що його син наразі не підозрюється в скоєнні жодного злочину.

Нагадаємо, у червні ультраправа партія "Шведські демократи", яка підтримує чинний уряд, офіційно перепросила за колишні зв'язки політсили з нацизмом та антисемітизмом.