Шведский министр говорит, что "шокирован" связями своего сына с ультраправыми

Шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсселл заявил, что был "шокирован и ошеломлен" после того, как узнал о причастности своего сына-подростка к ультраправым экстремистским группировкам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Форсселл рассказал, что несколько недель назад к нему обратилась шведская служба безопасности Säpo по поводу деятельности его 16-летнего сына.

Министр решил обнародовать эту информацию после того, как СМИ сообщили, что "близкий родственник шведского министра" активно участвует в деятельности ультраправой организации, которая применяет насилие.

Форсселл отметил, что несмотря на то, что пытался следить за своим сыном в социальных сетях, он понятия не имел о его деятельности, пока к нему не обратились журналисты.

"Как отец, ты шокирован, ты потрясен. У меня есть сын, которому только что исполнилось 16 и который глубоко раскаивается. Эта деятельность прекратилась, но наши разговоры, конечно, будут продолжаться", – сказал он.

Министр выразил надежду, что это "откроет глаза" другим родителям, и что эти выводы "освещают более глобальную социальную проблему".

"Сколько мы на самом деле знаем о том, что делают наши дети в соцсетях, и как мы можем защитить их от того, чтобы они не были втянуты в то, чего мы не хотим?" – заметил он.

Форселл также добавил, что его сын пока не подозревается в совершении ни одного преступления.

Напомним, в июне ультраправая партия "Шведские демократы", которая поддерживает действующее правительство, официально извинилась за прежние связи политсилы с нацизмом и антисемитизмом.