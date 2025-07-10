Рубіо прокоментував дії шахрая, який писав кільком главам МЗС від його імені

Держсекретар США Марко Рубіо очікує, що інші потенційні шахраї будуть використовувати штучний інтелект, щоб видавати себе за нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Коментар Рубіо стосувався інциденту, коли невідомий шахрай від його імені писав американським посадовцям і міністрам закордонних справ інших держав.

Як зазначив держсекретар, загалом минулого місяця було декілька таких випадків.

"Це просто реальність розвитку технології штучного інтелекту, і це реальна загроза", – сказав Рубіо.

Він розповів, що дізнався про цей випадок шахрайства від сенатора, який отримав підозріле повідомлення нібито від нього.

"Це просто реальність XXI століття зі штучним інтелектом і фейковими речами, які відбуваються. Як правило, я спілкуюся зі своїми колегами по всьому світу через офіційні канали з однієї причини – щоб уникнути цього", – резюмував Рубіо.

ЗМІ раніше повідомляли, що невідомий зловмисник видавав себе за Рубіо і писав кільком американським посадовцям і міністрам закордонних справ інших держав.

Крім того, у березні тодішній радник президента США з національної безпеки Майкл Волц випадково додав журналіста до групового чату Signal, де обговорювалися секретні плани щодо нападу в Ємені.

Унаслідок цього інциденту Волц був звільнений, а використання Signal у Білому домі обмежили.