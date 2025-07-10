Рубио прокомментировал действия мошенника, который писал нескольким главам МИД от его имени

Госсекретарь США Марко Рубио ожидает, что другие потенциальные мошенники будут использовать искусственный интеллект, чтобы выдавать себя за него.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Комментарий Рубио касался инцидента, когда неизвестный мошенник от его имени писал американским чиновникам и министрам иностранных дел других государств.

Как отметил госсекретарь, всего в прошлом месяце было несколько таких случаев.

"Это просто реальность развития технологии искусственного интеллекта, и это реальная угроза", – сказал Рубио.

Он рассказал, что узнал об этом случае мошенничества от сенатора, который получил подозрительное сообщение якобы от него.

"Это просто реальность XXI века с искусственным интеллектом и фейковыми вещами, которые происходят. Как правило, я общаюсь со своими коллегами по всему миру через официальные каналы по одной причине – чтобы избежать этого", – резюмировал Рубио.

СМИ ранее сообщали, что неизвестный злоумышленник выдавал себя за Рубио и писал нескольким американским чиновникам и министрам иностранных дел других государств.

Кроме того, в марте тогдашний советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц случайно добавил журналиста в групповой чат Signal, где обсуждались секретные планы по нападению в Йемене.

В результате этого инцидента Уолтц был уволен, а использование Signal в Белом доме ограничили.