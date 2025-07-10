Италия выделяет 1 млн евро на укрепление кибербезопасности Украины

Министры иностранных дел Украины и Италии в четверг подписали документ, который предусматривает выделение Римом 1 миллиона евро на укрепление кибербезопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи с итальянским коллегой Антонио Таяни в Риме поблагодарил за организацию нынешней Конференции по восстановлению Украины.

Во время встречи министры обсудили пути углубления нашего двустороннего сотрудничества, отметил Сибига.

"Мы также подписали декларацию о намерениях реализовать ряд долгосрочных инициатив по развитию киберпотенциала, направленных на поддержку национальной цифровой инфраструктуры Украины", – добавил он.

Среди прочего, МИД Италии решило выделить 1 миллион евро на реализацию проектов в рамках Таллиннского механизма по усилению поддержки Украины в киберсфере.

"Сегодняшний шаг основан на украинско-итальянском соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности до 2024 года. Мы глубоко благодарны нашим итальянским партнерам за поддержку и совместные усилия, направленные на укрепление Европы и трансатлантической безопасности", – подытожил украинский министр.

Ранее в четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее государство расширит поддержку Украины в различных сферах – от энергетики до транспорта, а также в сфере обороны.

Мелони также считает, что компании, которые помогали России финансировать развязанную ею войну в Украине, должны быть лишены права на получение прибыли от восстановления Украины.