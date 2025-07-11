Туск відреагував на слова одіозного депутата, який заперечив газові камери в Освенцимі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав ганьбою чергові скандальні заяви польського євродепутата Гжегожа Брауна, який назвав "фейком" історичний факт, що в нацистському концтаборі в Освенцимі людей знищували у газових камерах.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить RMF24.

На полях Конференції з питань відновлення України у Римі Дональда Туска запитали про останню заяву Брауна, де він назвав "фейком" газові камери в Освенцимі.

"Браун – не перший і не останній. Це ганьба. Ми маємо робити усе можливе, аби у світі не асоціювали Польщу з такими особами і вчинками", – прокоментував прем’єр.

Він висловив сподівання, що прокуратура належно візьметься за євродепутата, попри переваги, які Браун має завдяки своїй посаді.

"Мене також іноді дратує те, що прокуратура і служби реагують повільно, тому що йдеться про євродепутата. Я не буду роздавати їм інструкції, але моя рекомендація – діяти рішуче і не зважати на позицію осіб, які порушують закон", – сказав Дональд Туск.

Нагадаємо, Браун, який є євродепутатом від партії "Конфедерація Польської Корони", заявив в одній з радіопередач, що "ритуальні вбивства – це факт, а, скажімо, Аушвіц з газовими камерами, на жаль, фейк".

У звʼязку з цим районна прокуратура у Варшаві повідомила, що "проводить перевірку" висловлювань Брауна.

Минулого тижня прокуратура оголосила Брауну звинувачення в семи злочинах, зокрема гасінні ханукальних свічок у Сеймі.

Інші справи стосуються подій квітня 2025 року, коли Гжегож Браун намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесніці та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.