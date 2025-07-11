Туск отреагировал на слова одиозного депутата, который отрицал газовые камеры в Освенциме

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал позором очередные скандальные заявления польского евродепутата Гжегожа Брауна, который назвал "фейком" исторический факт, что в нацистском концлагере в Освенциме людей уничтожали в газовых камерах.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

На полях Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме Дональда Туска спросили о последнем заявлении Брауна, в котором он назвал "фейком" газовые камеры в Освенциме.

"Браун – не первый и не последний. Это позор. Мы должны делать все возможное, чтобы в мире не ассоциировали Польшу с такими лицами и поступками", – прокомментировал премьер.

Он выразил надежду, что прокуратура должным образом возьмется за евродепутата, несмотря на преимущества, которые Браун имеет благодаря своей должности.

"Меня также иногда раздражает то, что прокуратура и службы реагируют медленно, потому что речь идет о евродепутате. Я не буду раздавать им инструкции, но моя рекомендация – действовать решительно и не считаться с позицией лиц, нарушающих закон", – сказал Дональд Туск.

Напомним, Браун, который является евродепутатом от партии "Конфедерация Польской Короны", заявил в одной из радиопередач, что "ритуальные убийства – это факт, а, скажем, Аушвиц с газовыми камерами, к сожалению, фейк".

В связи с этим районная прокуратура в Варшаве сообщила, что "проводит проверку" высказываний Брауна.

На прошлой неделе прокуратура предъявила Брауну обвинения в семи преступлениях, в частности тушении ханукальных свечей в Сейме.

Другие дела касаются событий апреля 2025 года, когда Гжегож Браун пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.