В Естонії хочуть тимчасово заборонити зміну імені засудженим за тяжкі злочини

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії хочуть заборонити засудженим за тяжкі злочини змінювати ім’я, щоб вони не могли "заховатися" від свого минулого перший час після виходу із в'язниці.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

МВС Естонії готує проєкт змін до законодавства, якими хочуть тимчасово заборонити зміну імені та прізвища засудженим за тяжкі злочини. Зараз ніяких обмежень на зміну імені немає.

До переліку таких злочинів входять убивства, зґвалтування та інші сексуальні злочини, як статеві стосунки з неповнолітніми за гроші, створення і перегляд порнографічних матеріалів з неповнолітніми і експлуатація дітей для такого бізнесу; торгівля людьми, тероризм, захоплення заручників, держзрада або підтримка діяльності, спрямованої проти Естонії; наркозлочини, відмивання коштів, нелегальне поводження зі стрілецькою зброєю та вибухівкою.

"Після зміни імені оточуючі можуть не знати, що йдеться про небезпечного злочинця, і можуть бути неспроможні передбачити можливу небезпеку", – зазначає МВС у пояснювальній записці до проєкту.

Мін’юст зі свого боку хоче включити до переліку таких статей шахрайство та підробку документів, з міркувань, що такі засуджені після відбуття покарання можуть поновити свою протиправну діяльність, а зміна імені буде для них додатковим маскуванням.

Заборона не буде пожиттєвою – у разі безпроблемної поведінки засуджених після відбуття покарання вона сплине за деякий час, залежно від тяжкості вироку. Так, для засуджених на терміни менше 5 років період заборони зміни імені триватиме 5 років, на терміни від 5 до 20 років – 10 років після відбуття покарання.

Також у проєкті залишають можливість зміни прізвища раніше завершення санкційного періоду у разі укладання шлюбу, або ж повернення першого прізвища у разі розлучення.

Нагадаємо, Естонія починає здавати в оренду камери у своїх в’язницях іншим країнам, яким бракує своїх ресурсів. В Естонії порахували, що утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести країні 30 млн євро на рік.

Вже підписана угода про прийом ув’язнених зі Швеції, такою можливістю зацікавилась також Фінляндія.

Естонія входить до четвірки країн ЄС із найнижчим рівнем злочинності, тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна. Наприклад, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.