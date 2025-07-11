В Эстонии хотят временно запретить смену имени осужденным за тяжкие преступления

В Министерстве внутренних дел Эстонии хотят запретить осужденным за тяжкие преступления менять имя, чтобы они не могли "спрятаться" от своего прошлого в первое время после выхода из тюрьмы.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

МВД Эстонии готовит проект изменений в законодательство, которыми хотят временно запретить смену имени и фамилии осужденным за тяжкие преступления. Сейчас никаких ограничений на смену имени нет.

В перечень таких преступлений входят убийства, изнасилования и другие сексуальные преступления, как половые отношения с несовершеннолетними за деньги, создание и просмотр порнографических материалов с несовершеннолетними и эксплуатация детей для такого бизнеса; торговля людьми, терроризм, захват заложников, госпреступления или поддержка деятельности, направленной против Эстонии; наркопреступления, отмывание денег, нелегальное обращение с огнестрельным оружием и взрывчаткой.

"После смены имени окружающие могут не знать, что речь идет об опасном преступнике, и могут быть не в состоянии предвидеть возможную опасность", – отмечает МВД в пояснительной записке к проекту.

Минюст со своей стороны хочет включить в перечень таких статей мошенничество и подделку документов, исходя из того, что такие осужденные после отбытия наказания могут возобновить свою противоправную деятельность, а смена имени будет для них дополнительной маскировкой.

Запрет не будет пожизненным – в случае беспроблемного поведения осужденных после отбытия наказания он истечет через некоторое время, в зависимости от тяжести приговора. Так, для осужденных на сроки менее 5 лет период запрета на смену имени продлится 5 лет, на сроки от 5 до 20 лет – 10 лет после отбытия наказания.

Также в проекте оставляют возможность смены фамилии до завершения санкционного периода в случае заключения брака или возвращения первой фамилии в случае развода.

Напомним, Эстония начинает сдавать в аренду камеры в своих тюрьмах другим странам, которым не хватает своих ресурсов. В Эстонии подсчитали, что содержание иностранных заключенных в своих тюрьмах может принести стране 30 млн евро в год.

Уже подписано соглашение о приеме заключенных из Швеции, такой возможностью заинтересовалась также Финляндия.

Эстония входит в четверку стран ЕС с самым низким уровнем преступности, поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пуста, тогда как во многих странах ситуация противоположная. Например, во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд.