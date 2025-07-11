МЗС Литви бачить перспективи у посиленні тиску на РФ після конференції у Римі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що є перспективи, що скоординовані дії США та Європейського Союзу посилять тиск на Росію.

Про це він заявив після Конференції з питань відновлення України, передає LRT, пише "Європейська правда".

За словами Будріса, у найближчі тижні може бути досягнуто значного прогресу.

"Обговорення [коаліції] залишило у мене враження, що у найближчі тижні може бути досягнуто значного прогресу", – зазначив він.

Глава МЗС Литви нагадав, що у конференції взяли участь два американські сенатори та спецпосланник американського президента Кіт Келлог.

"Ми обговорили, як синхронізувати 18-й пакет санкцій Європи з зусиллями США щодо значного розширення санкцій проти Росії та включення країн, які допомагають Росії заробляти гроші на нафті, щоб вплинути на основних покупців російської нафти", – сказав Будріс.

За словами литовського дипломата, 70% російської нафти, яка також транспортується тіньовим флотом, зараз купують Індія та Китай.

"Ми сподіваємося, що законодавчий процес у США просунеться вперед. Ми знаємо, що в Сенаті США цей пакет санкцій має абсолютну і безпрецедентну підтримку – 85 із 100 сенаторів уже підтримали цей пакет, залишається лише узгодити його з Білим домом і президентом Дональдом Трампом, і ми побачимо, якого імпульсу набере цей потяг", – додав Будріс.

Звернемо увагу, у зустрічі "коаліції рішучих", покликаній гарантувати довгострокове припинення вогню в Україні, в четвер, 10 липня, уперше взяли участь представники США.

А президент Володимир Зеленський своєю чергою розраховує, що у США та ЄС незабаром будуть зняті усі перешкоди для запровадження нових санкцій проти Росії.