МИД Литвы видит перспективы в усилении давления на РФ после конференции в Риме

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что есть перспективы, что скоординированные действия США и Европейского Союза усилят давление на Россию.

Об этом он заявил после Конференции по вопросам восстановления Украины, передает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Будриса, в ближайшие недели может быть достигнут значительный прогресс.

"Обсуждение [коалиции] оставило у меня впечатление, что в ближайшие недели может быть достигнут значительный прогресс", – отметил он.

Глава МИД Литвы напомнил, что в конференции приняли участие два американских сенатора и спецпосланник американского президента Кит Келлог.

"Мы обсудили, как синхронизировать 18-й пакет санкций Европы с усилиями США по значительному расширению санкций против России и включению стран, которые помогают России зарабатывать деньги на нефти, чтобы повлиять на основных покупателей российской нефти", – сказал Будрис.

По словам литовского дипломата, 70% российской нефти, которая также транспортируется теневым флотом, сейчас покупают Индия и Китай.

"Мы надеемся, что законодательный процесс в США продвинется вперед. Мы знаем, что в Сенате США этот пакет санкций имеет абсолютную и беспрецедентную поддержку – 85 из 100 сенаторов уже поддержали этот пакет, остается только согласовать его с Белым домом и президентом Дональдом Трампом, и мы увидим, какой импульс наберет этот поезд", – добавил Будрис.

Обратим внимание, во встрече "коалиции решительных", призванной гарантировать долгосрочное прекращение огня в Украине, в четверг, 10 июля, впервые приняли участие представители США.

А президент Владимир Зеленский в свою очередь рассчитывает, что в США и ЕС вскоре будут сняты все препятствия для введения новых санкций против России.