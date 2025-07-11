Опрос в Польше показывает рост популярности главы МИД Сикорского

Один из последних соцопросов в Польше демонстрирует рост популярности главы МИД Радослава Сикорского.

Как сообщает "Европейская правда", результаты опроса по собственному заказу опубликовал портал Onet.

Исследование общественного мнения показало, что нынешний глава МИД Радослав Сикорский может составить конкуренцию лидеру "Гражданской платформы", премьеру Дональду Туску.

На вопрос о том, был бы Сикорский лучшим премьером, чем Туск, утвердительно ответили 33,3%, отрицательно – 31,4%. Наибольшая доля, 35,3%, выбрали ответ "сложно определиться" или сказали, что не имеют мнения по этому поводу.

Мнение о том, что Сикорский мог бы быть лучшим премьером, особенно распространено среди молодежи до 24 лет – в этой группе утвердительно ответили 47,9%.

Перед этим другой опрос от Ibris показал, что Сикорский возглавил рейтинг доверия к польским политикам с результатом 43,2%, опередив избранного президента Кароля Навроцкого и популярного мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Туск в то же время теряет доверие – в том же опросе о недоверии к нему сказали 52,3%. В другом опросе этот показатель даже выше.

Исследование проводилось компанией SW Research 8-9 июля 2025 года среди репрезентативной выборки из 816 респондентов.

Недавно Туск обсудил с лидерами своей коалиции план перестановок в правительстве, который должен быть объявлен в ближайшие недели.

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