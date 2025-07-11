Финляндия известила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия сообщила ООН о своем выходе из конвенции о запрете противопехотных мин, что является последним шагом в процедуре.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вечером 10 июля МИД Финляндии сообщил, что страна передала сообщение в ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб одобрил выход страны из Оттавской конвенции.

Официальный выход из конвенции состоится через шесть месяцев после этого сообщения – в январе 2026 года.

Напомним, к идентичному шагу прибегли также государства Балтии и Польша, учитывая изменение ситуации с безопасностью в регионе. Эстония и Литва сообщили ООН о своем выходе из конвенции в конце июня.

Единственным европейским государством, имеющим сухопутную границу с РФ и не прибегнувшим к этому шагу, остается Норвегия.

Литва и Финляндия намерены начать в следующем году производство противопехотных мин для собственных нужд и для Украины.