Парламент Молдови ухвалив символічну декларацію на підтримку європейського курсу

Парламент Молдови, який завершує свою каденцію, ухвалив символічну декларацію на підтримку європейського курсу країни – перед осінніми виборами, на яких є ризик приходу до влади проросійських сил.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 10 липня парламент Молдови ухвалив декларацію на підтримку європейського курсу. Ухвалення відбулося голосами депутатів керівної партії "Дія і солідарність", тоді як опозиція пішла із зали.

У декларації відзначили прогрес країни на шляху вступу до ЄС, вказали на переваги, які дає Молдові партнерство із Євросоюзом, та закликали усі політичні сили країни підтримувати і зберігати ці досягнення.

У документі закликають парламент наступного скликання зберегти європейський курс Молдови і забезпечити безперервність необхідних для цього реформ.

"Ми завершуємо 11-те скликання законодавчого органу з твердим переконанням, що наприкінці цього десятиліття Молдова стане членом ЄС – вільною і достойною країною, що робить свій внесок у мир, демократію та безпеку всього континенту", – наголошують у декларації.

Крім того, депутати закликали уряд забезпечити вільні вибори, запобігти зовнішньому втручанню та боротися з корупцією на виборах.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня 2025 року.

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