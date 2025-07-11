Парламент Молдовы принял символическую декларацию в поддержку европейского курса

Парламент Молдовы, который завершает свою каденцию, принял символическую декларацию в поддержку европейского курса страны – перед осенними выборами, на которых есть риск прихода к власти пророссийских сил.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 10 июля парламент Молдовы принял декларацию в поддержку европейского курса. Принятие состоялось голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность", тогда как оппозиция ушла из зала.

В декларации отметили прогресс страны на пути вступления в ЕС, указали на преимущества, которые дает Молдове партнерство с Евросоюзом, и призвали все политические силы страны поддерживать и сохранять эти достижения.

В документе призывают парламент следующего созыва сохранить европейский курс Молдовы и обеспечить непрерывность необходимых для этого реформ.

"Мы завершаем 11-й созыв законодательного органа с твердым убеждением, что в конце этого десятилетия Молдова станет членом ЕС – свободной и достойной страной, которая вносит свой вклад в мир, демократию и безопасность всего континента", – отмечается в декларации.

Кроме того, депутаты призвали правительство обеспечить свободные выборы, предотвратить внешнее вмешательство и бороться с коррупцией на выборах.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября 2025 года.

Пророссийский лидер молдовских социалистов Игорь Додон публично признал планы создания мегаблока Кремля на выборах в Молдове.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что власти страны настроены не допустить внешнего вмешательства в выборы.

Детали о планах создать мегаблок Кремля читайте в статье: "Базовый сценарий – в Молдове будет подконтрольное Москве правительство после выборов в сентябре".