Начальник генштаба Франции Тьерри Бурхар считает, что Россия является долгосрочной и масштабной угрозой для страны и что Кремль определил Францию "одной из приоритетных целей".

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом генерал заявил во время редкой пресс-конференции.

Тьерри Бурхар отметил, что Россия так или иначе фигурирует во всех угрозах для страны и представляет собой "долговременную, близкую и наиболее многомерную угрозу".

"Кремль определил Францию одной из своих приоритетных целей", – заявил он.

Генерал отметил, что российская угроза проявляется во всех сферах – в воздухе, космосе, на море, в киберпространстве.

"Россияне „наступают" замаскировано", – отметил Бурхар.

В частности он выразил обеспокоенность деятельностью российских субмарин и сигналами о намерениях милитаризации Россией космических технологий, в частности применение специализированных спутников.

Генерал заявил, что фактически Россия уже ведет против Франции гибридную войну в разных измерениях.

В качестве примеров этого он назвал антифранцузскую информационную кампанию в Африке, недружественные действия внутри Франции через агентов и информационное влияние – как, например, в истории с появлением звезд Давида на зданиях в Париже, появлением бутафорских гробов "с французскими военными" перед Эйфелевой башней и в виде изображений на зданиях на фоне обсуждений о потенциальных форматах поддержки Украины, нагнетанием паники вокруг появления клопов в общественных местах в месяцы перед Олимпийскими играми.

Генерал добавил, что против Франции ведется шпионская деятельность.

Тьерри Бурхар упомянул также о недружественных действиях Китая, отдельно указав на информационную кампанию с целью дискредитации французского оборонпрома.

Он добавил, что враги Франции в информационном влиянии прежде всего пытаются бить по национальной сплоченности, а самым распространенным инструментом влияния является дезинформация. Генерал отметил, что таким угрозам трудно противодействовать и трудно официально доказать, кто за ними стоит.