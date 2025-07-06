ЗМІ: Франція звинувачує Китай у дискредитації літаків Rafale після боїв в Індії та Пакистані

Китай розгорнув свої посольства, щоб поширити сумніви щодо ефективності французьких винищувачів Rafale після того, як вони взяли участь у бойових діях в Індії та Пакистані в травні.

Такий висновок зробили французькі військові та розвідники у своєму звіті, з яким ознайомилося агентство AP, пише "Європейська правда".

Висновки французької розвідки свідчать, що військові аташе в китайських посольствах очолили кампанію з підриву продажів Rafale, намагаючись переконати країни, які вже замовили французькі винищувачі не купувати їх більше.

Чотири дні зіткнень між Індією та Пакистаном у травні стали найсерйознішим протистоянням за останні роки між двома сусідами, що володіють ядерною зброєю, і включали повітряні бої, в яких брали участь десятки літаків обох сторін.

З того часу військові та дослідники намагаються з'ясувати, як китайська військова техніка Пакистану, зокрема військові літаки та ракети повітряного бою, протистояла зброї, яку Індія використовувала в повітряних ударах по цілях, зокрема винищувачах Rafale французького виробництва.

Пакистан заявив, що його військово-повітряні сили збили п'ять індійських літаків під час боїв, у тому числі три Rafale. Французькі офіційні особи заявляють, що це викликало питання про ефективність літаків з боку країн, які придбали винищувачі у французького виробника Dassault Aviation.

Індія визнала втрати літаків, але не назвала їх кількість. Голова французьких ВПС Жером Беланже заявив, що бачив докази, які вказують лише на три втрати Індії – Rafale, російський "Сухой" і Mirage 2000, який є літаком попереднього покоління французького виробництва.

Це була перша відома бойова втрата Rafale, який Франція продала восьми країнам.

"Звичайно, всі країни, які придбали Rafale, поставили собі питання", – сказав Беланже.

Французькі посадовці борються за захист репутації літака, відкидаючи те, що вони називають узгодженою кампанією дискредитації Rafale та дезінформації в Інтернеті з боку Пакистану та Китаю.

Вони стверджують, що кампанія включала вірусні публікації в соціальних мережах, маніпульовані зображення, що нібито показують уламки Rafale, контент, створений за допомогою штучного інтелекту, та зображення з відеоігор, що імітують бойові дії.

За даними французьких дослідників, які спеціалізуються на дезінформації в Інтернеті, понад 1000 нових акаунтів у соціальних мережах, створених під час спалаху конфлікту між Індією та Пакистаном, також поширювали інформацію про технологічну перевагу Китаю.

Французькі військові посадовці заявляють, що не змогли встановити прямий зв'язок між онлайн-критикою Rafale і китайським урядом.

За оцінками розвідки, китайські посадовці лобіювали потенційних клієнтів, щоб ті відмовилися від французьких літаків

Але французька розвідка заявила, що аташе з питань оборони китайського посольства повторили ту саму версію на зустрічах з представниками служб безпеки та оборони інших країн, стверджуючи, що літаки Rafale індійських ВПС мають низькі характеристики, і рекламуючи китайську зброю.

За даними розвідки, аташе з питань оборони зосередили свої лобістські зусилля на країнах, які вже замовили Rafale, та інших потенційних покупцях, які розглядають можливість придбання.

Розвідники стверджують: французькі посадовці дізналися про ці зустрічі від країн, до яких звернулися китайські представники.

Міністерство оборони Франції також заявило, що Rafale став об'єктом "широкої кампанії дезінформації", яка "мала на меті просування переваг альтернативного обладнання, зокрема китайського виробництва".

Як зазначає агентство, Dassault Aviation продала 533 літаки Rafale, у тому числі 323 на експорт до Єгипту, Індії, Катару, Греції, Хорватії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сербії та Індонезії. Індонезія замовила 42 літаки і розглядає можливість придбання ще більшої кількості.

Зазначимо, у березні французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна планує закупити більше бойових літаків Rafale.

Зокрема він вважає, що тим, хто купує винищувачі F-35, слід запропонувати Rafale.

А французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив про необхідність прискорення темпів виробництва у збройовій промисловості, навівши як приклад мету Dassault Aviation "постачати чотири-п'ять Rafales на місяць з 2026 року".