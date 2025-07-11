МЗС: процес заміни посла в США не буде швидким, але точно відбудеться

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи заміну посла в США, заявили, що чотирирічний термін Оксани Маркарової на зазначеній посаді добігає кінця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, його цитує "Суспільне".

За словами Тихого, процес заміни Оксани Маркарової "не буде швидким", але точно відбудеться, адже його підтвердили президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга.

"Новий посол – це агреман. Тобто запит іноземній стороні на прийняття цієї людини, відповідь на агреман, проходження всіх процедур. Це достатньо тривалий процес, який місяці може тривати. Ми розуміємо суспільну увагу до цього, але також розуміємо, що ця процедура буде довготривалою", – розповів речник МЗС.

У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.