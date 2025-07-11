МИД: процесс замены посла в США не будет быстрым, но точно состоится

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя замену посла в США, заявили, что четырехлетний срок Оксаны Маркаровой на указанной должности подходит к концу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель МИД Георгий Тихий, его цитирует "Суспільне".

По словам Тихого, процесс замены Оксаны Маркаровой "не будет быстрым", но точно состоится, ведь его подтвердили президент Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига.

"Новый посол – это агреман. То есть запрос иностранной стороне на принятие этого человека, ответ на агреман, прохождение всех процедур. Это достаточно длительный процесс, который месяцы может длиться. Мы понимаем общественное внимание к этому, но также понимаем, что эта процедура будет длительной", – рассказал представитель МИД.

В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсудили вопрос замены Маркаровой.