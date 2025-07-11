У Румунії оштрафували таксиста, який відмовився везти експремʼєра

Таксиста в аеропорту Бухарест-Отопені, який відмовився підвозити колишнього премʼєр-міністра Румунії Дачіана Чолоша, покарали штрафом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Чолош в ніч проти пʼятниці викликав поліцію після того, як таксист відмовився везти його з аеропорту.

Під час перевірки документів таксист заявив, що відмовився везти експремʼєра Румунії, оскільки його автомобіль стояв другим у черзі таксі, "а правила не дозволяють виїжджати поза чергою".

Правоохоронці визнали таксиста винним і оштрафували його на 500 румунських леїв. У чоловіка також вилучили посвідчення таксиста.

Дачіан Чолош був премʼєр-міністром Румунії у 2015-2017 роках, перед цим працював комісаром з питань сільського господарства в Європейській комісії Жозе Мануеля Баррозу.

Після цього Чолош очолював румунську ліберальну партію PLUS, від якої у 2019-му обрався до Європейського парламенту. У 2022-му він заснував новий політичний проєкт REPER.

Раніше повідомлялось, що у Франції постане перед судом шофер, якому закидають крадіжку готівки та багажу міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та його дружини Ніколи Грін.

Минулого тижня поліцейські у Варшаві затримали 31-річного громадянина Польщі, який намагався взяти в заручники таксиста і вимагав у правоохоронців гроші та сигарети.