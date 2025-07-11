В Румынии оштрафовали таксиста, который отказался везти экс-премьера

Таксиста в аэропорту Бухарест-Отопени, который отказался подвозить бывшего премьер-министра Румынии Дачиана Чолоша, наказали штрафом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Чолош в ночь на пятницу вызвал полицию после того, как таксист отказался везти его из аэропорта.

Во время проверки документов таксист заявил, что отказался везти экс-премьера Румынии, поскольку его автомобиль стоял вторым в очереди такси, "а правила не позволяют выезжать вне очереди".

Правоохранители признали таксиста виновным и оштрафовали его на 500 румынских леев. У мужчины также изъяли удостоверение таксиста.

Дачиан Чолош был премьер-министром Румынии в 2015-2017 годах, перед этим работал комиссаром по вопросам сельского хозяйства в Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.

После этого Чолош возглавлял румынскую либеральную партию PLUS, от которой в 2019-м избрался в Европейский парламент. В 2022-м он основал новый политический проект REPER.

Ранее сообщалось, что во Франции предстанет перед судом шофер, которого обвиняют в краже наличных и багажа министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и его жены Николы Грин.

На прошлой неделе полицейские в Варшаве задержали 31-летнего гражданина Польши, который пытался взять в заложники таксиста и требовал у правоохранителей деньги и сигареты.