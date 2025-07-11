У Німеччині провели обшуки в турецької дипломатки за підозрою у шпигунстві

Німецькі правоохоронці провели обшук у співробітниці генерального консульства Туреччини в місті Гюрт, яку підозрюють у шпигунських діях на користь Анкари.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналась газета Kölner Stadt-Anzeiger.

У Федеральному кримінальному управлінні Німеччини повідомили, що проти співробітниці турецького консульства ведеться розслідування за "попередньою підозрою у шпигунстві" на користь Туреччини.

Речниця управління зазначила, що підозрювану не затримували, а обшук відбувався не на території турецького консульства.

Також, за інформацією Kölner Stadt-Anzeiger, у розслідуванні фігурує ще одна людина – поліцейська з Кельна, яка має турецьке походження.

Джерела газети кажуть, що вона нібито передавала турецькій стороні інформацію про діяльність забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану в Німеччині.

Зазначимо, що це не перше повідомлення про розвідувальну діяльність Анкари в Німеччині, де проживає найбільша турецька діаспора у світі.

Ще у 2017 році Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини попереджало про відчутне зростання активності турецької розвідки у ФРН.

Минулого року Федеральна прокуратура Німеччини висунула громадянину Туреччини звинувачення у шпигунстві за прихильниками нині покійного опозиціонера Фетхуллаха Гюлена.