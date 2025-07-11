В Германии провели обыски у турецкого дипломата по подозрению в шпионаже

Немецкие правоохранители провели обыск у сотрудницы генерального консульства Турции в городе Гюрт, которую подозревают в шпионских действиях в пользу Анкары.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнала газета Kölner Stadt-Anzeiger.

В Федеральном уголовном управлении Германии сообщили, что против сотрудницы турецкого консульства ведется расследование по "предварительному подозрению в шпионаже" в пользу Турции.

Пресс-секретарь управления отметила, что подозреваемую не задерживали, а обыск проходил не на территории турецкого консульства.

Также, по информации Kölner Stadt-Anzeiger, в расследовании фигурирует еще один человек – полицейская из Кельна, которая имеет турецкое происхождение.

Источники газеты говорят, что она якобы передавала турецкой стороне информацию о деятельности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в Германии.

Отметим, что это не первое сообщение о разведывательной деятельности Анкары в Германии, где проживает самая большая турецкая диаспора в мире.

Еще в 2017 году Федеральное ведомство по защите конституции Германии предупреждало об ощутимом росте активности турецкой разведки в ФРГ.

В прошлом году Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Турции обвинение в шпионаже за сторонниками ныне покойного оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.