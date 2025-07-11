Немецкую коалицию всколыхнул спор о назначении судьи Конституционного суда

Между партиями немецкой правительственной коалиции – Христианско-демократическим союзом и социал-демократами – вспыхнул спор из-за назначения судьи Конституционного суда Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Социал-демократическая партия номинировала на должность судьи Конституционного суда профессора Потсдамского университета Фрауке Брозиус-Герсдорф, но ХДС отказался поддерживать ее кандидатуру.

Официально консерваторы объясняют свое решение обвинениями в плагиате в докторской диссертации Брозиус-Герсдорф 1997 года, которые появились недавно.

"Необходимой предпосылкой для урегулирования ситуации является то, что кандидаты на эту должность (судьи Конституционного суда. – Ред.) не вызывают никаких профессиональных сомнений. По нашему мнению, это уже не полностью так", – заявил в пятницу Стеффен Билгер, член руководства ХДС в Бундестаге.

Но в СДПГ считают обвинения в плагиате безосновательными, а настоящей причиной оппозиции консерваторов является ее относительно либеральная позиция по абортам: Брозиус-Герсдорф ранее разработала правовую основу для декриминализации абортов в Германии.

Шесть депутатов ХДС на условиях анонимности подтвердили Politico, что во фракции есть два-три десятка политиков, которые планировать проголосовать против кандидатуры Брозиус-Герсдорф, и руководство фракции не смогло убедить их изменить мнение.

В результате парламентское голосование по назначению Брозиус-Герсдорф, запланированное на пятницу, было отложено, вызвав возмущение в Социал-демократической партии.

"Мы являемся свидетелями того, как высококвалифицированный кандидат с безупречной карьерой и широким профессиональным признанием становится жертвой безосновательной клеветнической кампании", – заявил депутат СДПГ Дирк Визе.

Как отмечает Politico, этот инцидент обнажил раскол внутри правительственной коалиции Германии и ее относительную нестабильность, учитывая незначительное парламентское большинство.

Параллельно между правящими партиями Германии вспыхнули споры о том, как именно реформировать механизм ограничения государственных заимствований – еще до того, как началась фактическая работа по этому вопросу.

Между тем популярность канцлера Германии Фридриха Мерца, которая выросла в прошлом месяце на фоне эффективной внешней политики, снова начала падать.