Немецкую коалицию всколыхнул спор о назначении судьи Конституционного суда
Между партиями немецкой правительственной коалиции – Христианско-демократическим союзом и социал-демократами – вспыхнул спор из-за назначения судьи Конституционного суда Германии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
Социал-демократическая партия номинировала на должность судьи Конституционного суда профессора Потсдамского университета Фрауке Брозиус-Герсдорф, но ХДС отказался поддерживать ее кандидатуру.
Официально консерваторы объясняют свое решение обвинениями в плагиате в докторской диссертации Брозиус-Герсдорф 1997 года, которые появились недавно.
"Необходимой предпосылкой для урегулирования ситуации является то, что кандидаты на эту должность (судьи Конституционного суда. – Ред.) не вызывают никаких профессиональных сомнений. По нашему мнению, это уже не полностью так", – заявил в пятницу Стеффен Билгер, член руководства ХДС в Бундестаге.
Но в СДПГ считают обвинения в плагиате безосновательными, а настоящей причиной оппозиции консерваторов является ее относительно либеральная позиция по абортам: Брозиус-Герсдорф ранее разработала правовую основу для декриминализации абортов в Германии.
Шесть депутатов ХДС на условиях анонимности подтвердили Politico, что во фракции есть два-три десятка политиков, которые планировать проголосовать против кандидатуры Брозиус-Герсдорф, и руководство фракции не смогло убедить их изменить мнение.
В результате парламентское голосование по назначению Брозиус-Герсдорф, запланированное на пятницу, было отложено, вызвав возмущение в Социал-демократической партии.
"Мы являемся свидетелями того, как высококвалифицированный кандидат с безупречной карьерой и широким профессиональным признанием становится жертвой безосновательной клеветнической кампании", – заявил депутат СДПГ Дирк Визе.
Как отмечает Politico, этот инцидент обнажил раскол внутри правительственной коалиции Германии и ее относительную нестабильность, учитывая незначительное парламентское большинство.
Параллельно между правящими партиями Германии вспыхнули споры о том, как именно реформировать механизм ограничения государственных заимствований – еще до того, как началась фактическая работа по этому вопросу.
Между тем популярность канцлера Германии Фридриха Мерца, которая выросла в прошлом месяце на фоне эффективной внешней политики, снова начала падать.