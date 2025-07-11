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Керівні партії Німеччини сперечаються, як реформувати механізм, що обмежує держборг

Новини — П'ятниця, 11 липня 2025, 10:27 — Марія Ємець

Між керівними партіями Німеччини спалахнули суперечки щодо того, як саме реформувати механізм обмеження державних запозичень – ще до того, як почалася фактична робота з цього питання. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Коаліція ХДС-ХСС та СДПН планує призначити комісію з 15 експертів для розробки реформи механізму, відомого як "боргове гальмо", щоб надати уряду більшу фінансову гнучкість. Втім, ще до запуску комісії між партіями почалися суперечки. 

Невдоволення почалося вже з пропозицій міністра фінансів від СДПН Ларса Клінгбайля щодо складу комісії. Він пропонує надати по 5 місць експертам від керівних партій та по одному – опозиційним "Зеленим" і "Лівим", а решту три – досвідченим експосадовцям, двох із яких мають запропонувати ХДС-ХСС  і одного – СДПН. 

У ХДС-ХСС вважають, що Клінгбайль пропонує завелику квоту для СДПН і у них у підсумку не буде переважаючого впливу на процес ухвалення рішень. 

Також у партії стурбувались документом Мінфіну, де окреслюють напрямок реформи, тому що він не зовсім відповідає їхньому баченню – зокрема, щодо більших витрат на інфраструктуру для стимулювання економічного зростання. ХДС-ХСС натомість вважають, що стимулювання розвитку економіки краще спрацює через зниження податків і дерегуляцію. 

В аргументі про "інфраструктуру для зростання" ХДС-ХСС побачили наміри надалі просувати ідею подальшого зняття лімітів на боргові запозичень для інвестицій в інфраструктуру, як вже зробили для оборонних витрат. 

Пропозиція про склад комісії може викликати невдоволення і серед "Зелених" і "Лівих" через небажання дати їм можливість самостійно обрати експертів, а запросити тих фахівців, кого партії зазвичай раніше призначали у таких випадках. 

ХДС-ХСС очікувано призначить експертів, які будуть чинити спротив подальшому послабленню боргового гальма. Багато з членів партії вважають, що у цьому питанні вже зараз зайшли надто далеко і дозволили надмірно великі запозичення. 

Нагадаємо, навесні Німеччина звернулася до ЄС з проханням про звільнення від обмежень на запозичення коштів з метою збільшення витрат на оборону в найближчі роки. Так само вчинила Польща. 

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Німеччина
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