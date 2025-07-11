ЄС шкодує, що США наклали санкції на експертку ООН, яка їх критикувала

Європейська комісія заявила про підтримку системи прав людини ООН після того, як Сполучені Штати наклали санкції на Франческу Альбанезе – спеціальну доповідачку Організації з прав людини на окупованих палестинських територіях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні на брифінгу у пʼятницю заявив, що ЄС "глибоко шкодує про рішення (США. – Ред.) накласти санкції проти Франчески Альбанезе".

Він додав, що Європейський Союз "рішуче підтримує систему прав людини Організації Об'єднаних Націй".

У середу державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що Альбанезе буде додана до санкційного списку за діяльність, яка, на його думку, спричинила незаконні судові переслідування ізраїльтян у Міжнародному кримінальному суді.

Альбанезе активно критикує ставлення Ізраїлю до палестинців і нещодавно опублікувала доповідь, у якій звинуватила понад 60 компаній, зокрема й американські, у підтримці незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан та воєнних дій у секторі Гази.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

5 червня адміністрація Трампа запровадила санкції проти чотирьох суддів МКС, яких звинуватила у "незаконних і безпідставних діях" проти Америки та Ізраїлю.