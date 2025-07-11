ЕС сожалеет, что США наложили санкции на эксперта ООН, которая их критиковала

Европейская комиссия заявила о поддержке системы прав человека ООН после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на Франческу Альбанезе – специального докладчика Организации по правам человека на оккупированных палестинских территориях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель Еврокомиссии Ануар Эль Ануни на брифинге в пятницу заявил, что ЕС "глубоко сожалеет о решении (США. – Ред.) ввести санкции против Франчески Альбанезе".

Он добавил, что Европейский Союз "решительно поддерживает систему прав человека Организации Объединенных Наций".

В среду государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что Альбанезе будет добавлена в санкционный список за деятельность, которая, по его мнению, вызвала незаконные судебные преследования израильтян в Международном уголовном суде.

Альбанезе активно критикует отношение Израиля к палестинцам и недавно опубликовала доклад, в котором обвинила более 60 компаний, в том числе и американские, в поддержке незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и военных действий в секторе Газа.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

5 июня администрация Трампа ввела санкции против четырех судей МУС, которых обвинила в "незаконных и безосновательных действиях" против Америки и Израиля.