Парламент Косова вже 45-й раз не може розблокувати роботу

Асамблея частково визнаного Косова у пʼятницю провалила сорок пʼяту спробу завершити установче засідання та розблокувати повноцінну роботу законодавчого органу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У засіданні парламенту Косова у пʼятницю взяли участь 93 депутати. Три найбільші опозиційні партії вкотре розкритикували Рух "Самовизначення" глави уряду Альбіна Курті у порушенні Конституції.

Рух "Самовизначення" не має більшості, але наполягає на призначенні своєї представниці Албулени Хаджіу спікером.

Партія ініціювала таємне голосування за призначення спікера, але опозиція відмовляється делегувати своїх представників у комісію, яка мала б організувати таке голосування.

Без призначення спікера парламенту та його заступників Асамблея Косова не може завершити установче засідання й почати повноцінну роботу – включно з призначенням уряду.

Через це Косово перебуває в перманентній політичній кризі після парламентських виборів на початку лютого.

Наприкінці червня Конституційний суд Косова зобов'язав депутатів сформувати Асамблею протягом 30 днів, але рішення поки що не вплинуло на ситуацію, бо різні партії тлумачать його по-різному.

Президентка Косова має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

Читайте детальніше про те, чому Косово потрапило у гостру політичну кризу і чим це загрожує.