Парламент Косова провалив уже 43-тю спробу розблокувати роботу

Асамблея частково визнаного Косова в понеділок у сорок третій раз не змогла завершити установчу сесію, ще більше поглиблюючи безпрецедентну політичну кризу в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Засідання парламенту Косова в понеділок тривало лише кілька хвилин. На ньому депутати трьох найбільших опозиційних партій укотре розкритикували Рух "Самовизначення" глави уряду Альбіна Курті.

Опозиція вкотре відмовилась підтримувати призначення спікером парламенту кандидатки від Руху "Самовизначення", а також делегувати представників до комісії, яка мала б організувати таємне голосування за спікера.

Без призначення спікера парламенту та його заступників Асамблея Косова не може завершити установче засідання й почати повноцінну роботу – включно з призначенням уряду.

Через це Косово перебуває в перманентній політичній кризі після парламентських виборів на початку лютого.

Наприкінці червня Конституційний суд Косова зобов'язав депутатів сформувати Асамблею протягом 30 днів, але рішення поки що не вплинуло на ситуацію, бо різні партії тлумачать його по-різному.

Президентка Косова має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

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