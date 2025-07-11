Парламент Косово уже 45-й раз не может разблокировать работу

Ассамблея частично признанного Косово в пятницу провалила сорок пятую попытку завершить учредительное заседание и разблокировать полноценную работу законодательного органа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В заседании парламента Косово в пятницу приняли участие 93 депутата. Три крупнейшие оппозиционные партии в очередной раз раскритиковали Движение "Самоопределение" главы правительства Альбина Курти за нарушение Конституции.

Движение "Самоопределение" не имеет большинства, но настаивает на назначении своей представительницы Албулены Хаджиу спикером.

Партия инициировала тайное голосование за назначение спикера, но оппозиция отказывается делегировать своих представителей в комиссию, которая должна была бы организовать такое голосование.

Без назначения спикера парламента и его заместителей Ассамблея Косово не может завершить учредительное заседание и начать полноценную работу – включая назначение правительства.

Из-за этого Косово находится в перманентном политическом кризисе после парламентских выборов в начале февраля.

В конце июня Конституционный суд Косова обязал депутатов сформировать Ассамблею в течение 30 дней, но решение пока не повлияло на ситуацию, поскольку разные партии толкуют его по-разному.

Президент Косова имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы, но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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