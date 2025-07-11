В Литве планируют создать мобильные огневые группы для защиты инфраструктуры

Министерство внутренних дел Литвы и самоуправление города Вильнюса на следующей неделе подпишут протокол о намерениях, цель которого – усилить защиту объектов критической инфраструктуры столицы от внешних угроз путем создания мобильных огневых групп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в литовском МВД, с помощью этого протокола планируется усилить охрану водоснабжения, электросетей, связи, транспорта и других объектов от внешних угроз – особенно от возможных воздушных атак с использованием дронов.

Согласно проекту протокола, самоуправление инвестировало бы в закупку немилитарного оборудования – автомобилей, компьютеров, систем освещения, – а МВД обеспечивало бы огневые группы вооружением.

Как подчеркивает министерство, созданные мобильные огневые группы могли бы функционировать в его структуре.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович назвал согласованную между ведомствами столичную инициативу своевременной и "соответствующей актуальной ситуации в сфере безопасности".

По оценке министерства, соглашение между Вильнюсом и структурами системы внутренних дел может послужить примером для других муниципалитетов страны, стремящихся обеспечить защиту своей критической инфраструктуры.

Напомним, в четверг воздушное пространство Литвы нарушил неизвестный объект, который сначала перепутали с дроном "Шахед", в связи с чем было решено эвакуировать премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Литвы Саулюса Сквернялиса в безопасное место.

Впоследствии литовский министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что объектом, нарушившим воздушное пространство страны со стороны Беларуси, был беспилотный летательный аппарат "Гербера".

Дрон типа "Гербера" является упрощенной и более дешевой версией иранского ударного дрона Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Такие беспилотники РФ использует для атак на Украину.