Спікерка парламенту Швейцарії розповіла, як в Україні ховалась від російських дронів

Спікерка нижньої палати парламенту Швейцарії Мая Рінікер під час візиту в Україну цього тижня була змушена на дві години сховатися в бомбосховище через атаки російських дронів.

Про це вона розповіла в інтервʼю виданням групи CH Media, повідомляє "Європейська правда".

Рінікер зазначила, що під час її дводенного візиту до України 7-8 липня повітряні тривоги "лунали постійно".

"У понеділок було ще дуже тихо. Коли ми у вівторок були в Харківській області, знову почалися неодноразові атаки дронів. На нашій останній зупинці у Вінниці мене о пів на другу ночі розбудили і я мусила на дві години сховатися в бомбосховище", – поділилась вона.

Спікерка швейцарського парламенту водночас зазначила, що "завжди" почувалась у безпеці в Україні, оскільки зустрічі з українськими посадовцями відбувались в укриттях.

"Однак не можна забувати, що для цивільного населення цей стан триває вже майже чотири роки. Це величезне навантаження", – вважає Рінікер.

Як повідомлялось, спікерка нижньої палати парламенту Швейцарії відвідала Україну з кількаденним візитом, під час якого відвідала Київ та Харків і мала зустрічі з українським колегою Русланом Стефанчуком та президентом Володимиром Зеленським.

У лютому Швейцарія схвалила програму на підтримку відновлення, реформ та сталого розвитку в Україні на період 2025-2028 років.