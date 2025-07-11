Спикер парламента Швейцарии рассказала, как в Украине пряталась от российских дронов

Спикер нижней палаты парламента Швейцарии Майя Риникер во время визита в Украину на этой неделе была вынуждена на два часа спрятаться в бомбоубежище из-за атак российских дронов.

Об этом она рассказала в интервью изданию группы CH Media, сообщает "Европейская правда".

Риникер отметила, что во время ее двухдневного визита в Украину 7-8 июля воздушные тревоги "звучали постоянно".

"В понедельник было еще очень тихо. Когда мы во вторник были в Харьковской области, снова начались неоднократные атаки дронов. На нашей последней остановке в Виннице меня в полвторого ночи разбудили и я должна была на два часа спрятаться в бомбоубежище", – поделилась она.

Спикер швейцарского парламента при этом отметила, что "всегда" чувствовала себя в безопасности в Украине, поскольку встречи с украинскими чиновниками проходили в укрытиях.

"Однако нельзя забывать, что для гражданского населения это состояние длится уже почти четыре года. Это огромная нагрузка", – считает Риникер.

Как сообщалось, спикер нижней палаты парламента Швейцарии посетила Украину с несколькодневным визитом, в ходе которого посетила Киев и Харьков и провела встречи с украинским коллегой Русланом Стефанчуком и президентом Владимиром Зеленским.

В феврале Швейцария одобрила программу поддержки восстановления, реформ и устойчивого развития в Украине на период 2025-2028 годов.