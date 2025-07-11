В Естонії кажуть про зацікавленість кількох країн розмістити ув'язнених в місцевих тюрмах
Естонська міністерка юстиції та цифрових технологій Лійза Пакоста розповіла про низку країн, які неофіційно вивчали можливість оренди тюремних місць в Естонії для утримання там своїх ув’язнених.
Заяву естонської міністерки наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".
В Естонії вже є угода зі Швецією про утримання її ув'язнених в естонських тюрмах. Зацікавленість в укладенні аналогічної угоди висловлювала також Фінляндія.
"Так, таких країн декілька…Але я б не стала зараз обговорювати весь цей список", – сказала Пакоста.
Вона додала, що Естонія з самого початку заявляла, що єдина причина для цього – ширша співпраця в галузі безпеки.
"Йдеться тільки про держави-члени НАТО", – підкреслила міністр.
Водночас Пакоста зазначила, що Естонія, на відміну від багатьох інших країн, буде здавати свої в'язниці в оренду за умови, що в місцях ув'язнення діятимуть естонські закони, і про це вона також сказала своїй фінській колезі.
Тим часом у Франції міністр юстиції Жеральд Дарманен запропонував переробити зачинені будинки для літних людей на в’язниці.