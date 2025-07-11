В Эстонии говорят о заинтересованности нескольких стран разместить заключенных в местных тюрьмах

Эстонская министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста рассказала о ряде стран, которые неофициально изучали возможность аренды тюремных мест в Эстонии для содержания там своих заключенных.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В Эстонии уже есть соглашение со Швецией о содержании ее заключенных в эстонских тюрьмах. Заинтересованность в заключении аналогичного соглашения выражала также Финляндия.

"Да, таких стран несколько... Но я бы не стала сейчас обсуждать весь этот список", – сказала Пакоста.

Она добавила, что Эстония с самого начала заявляла, что единственная причина для этого – более широкое сотрудничество в области безопасности.

"Речь идет только о государствах-членах НАТО", – подчеркнула министр.

В то же время Пакоста отметила, что Эстония, в отличие от многих других стран, будет сдавать свои тюрьмы в аренду при условии, что в местах заключения будут действовать эстонские законы, и об этом она также сказала своей финской коллеге.

Между тем во Франции министр юстиции Жеральд Дарманен предложил переоборудовать закрытые дома для престарелых в тюрьмы.