В Польше поезда случайно направили навстречу друг другу, из-за инцидента другие опаздывают

На железной дороге в Малопольском воеводстве Польши начались значительные задержки из-за ошибки диспетчера – два поезда по ошибке направили навстречу друг другу на один и тот же путь.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Днем 12 июля в районе станции Рациборовице, в пригороде Кракова, два поезда PKP Intercity, следовавшие в разных направлениях, оказались на одном пути и ехали навстречу друг другу. Столкновения поездов не произошло.

В администрации PKP объявили, что причиной инцидента стала ошибка диспетчера.

"Ситуация расследуется железнодорожной комиссией, созданной по этому инциденту", – прокомментировала пресс-секретарь Юстина Москалевич.

В связи с чрезвычайным происшествием нарушен график движения на всем участке между Краковом и Варшавой, многие поезда задерживаются на 1-2 часа.

Напомним, в Греции лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов в феврале 2023 года стало самой худшей железнодорожной аварией в истории страны – погибли почти 60 человек. Трагедия вызвала много вопросов к властям и до сих пор оказывает значительное влияние на политическую жизнь Греции.

В июне 2024 года в Чехии произошло лобовое столкновение грузового поезда и пассажирского экспресса RegioJet 1021 с более чем 300 пассажирами, который следовал с прицепными вагонами в Чоп на границе с Украиной.

Железнодорожная катастрофа унесла жизни четырех человек, в том числе двух украинок, и привела к ранениям 27 человек.