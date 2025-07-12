Каталонії загрожує повінь, мешканцям розіслали оповіщення про небезпеку

В іспанському регіоні Каталонії оголосили попередження про загрозу повені, мешканці цих районів отримали сповіщення про небезпеку на мобільні телефони.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Основний удар стихії, після якої можливі підтоплення, очікується у другій половині дня суботи. У деяких районах оголошено найвищий, червоний рівень небезпеки. Мешканці регіону отримали оповіщення про небезпечну погоду і загрозу підтоплень.

Вже є перші повідомлення про серйозні наслідки злив.

🔴Entre les 14.30h i les 15.30h, #bomberscat hem rebut 222 avisos pel temporal, des de l'inici de l'episodi en són 426. La #REMSud és la regió on aquesta darrera hora n'hem rebut més (152) i per municipis, Vilafranca del Penedès (72) i Igualada (16)



📹Des d'un 🚒 de Vilafranca https://t.co/MJKL213FHq pic.twitter.com/dePFbLGA37 – Bombers (@bomberscat) July 12, 2025

У зв’язку з очікуваною негодою завчасно скасували відправлення поїздів з Барселони та Валенсії за деякими напрямками на невизначений час.

У районі Монкайо та населених пунктах уздовж річки Ебро ще у п’ятницю пройшла дуже потужна злива, спричинивши локальні підтоплення.

Нагадаємо, раніше цього тижня у регіоні гасили масштабну масштабну лісову пожежу, що охопила близько 2300 гектарів.

Минулої осені від катастрофічних повеней постраждав схід Іспанії, зокрема Валенсія. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 200 людей.