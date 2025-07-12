Каталонии грозит наводнение, жителям разослали оповещения об опасности

В испанском регионе Каталонии объявили предупреждение об угрозе наводнения, жители этих районов получили оповещения об опасности на мобильные телефоны.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Основной удар стихии, после которой возможны подтопления, ожидается во второй половине дня субботы. В некоторых районах объявлен самый высокий, красный уровень опасности.

Жители региона получили оповещения об опасной погоде и угрозе подтоплений. Уже появились первые сообщения о серьезных последствиях ливней.

🔴Entre les 14.30h i les 15.30h, #bomberscat hem rebut 222 avisos pel temporal, des de l'inici de l'episodi en són 426. La #REMSud és la regió on aquesta darrera hora n'hem rebut més (152) i per municipis, Vilafranca del Penedès (72) i Igualada (16)



📹Des d'un 🚒 de Vilafranca https://t.co/MJKL213FHq pic.twitter.com/dePFbLGA37 – Bombers (@bomberscat) July 12, 2025

В связи с ожидаемой непогодой заранее отменили отправление поездов из Барселоны и Валенсии по некоторым направлениям на неопределенное время.

В районе Монкайо и населенных пунктах вдоль реки Эбро еще в пятницу прошел очень сильный ливень, вызвавший локальные подтопления.

#Inundaciones #RiberaDelEbroLos equipos de la #UME desplegados en las localidades afectadas, continuan con las misiones asignadas de achique y bombeo con maquinaria. @Defensagob@DelGobEnAragon@GobAragon@112Aragon pic.twitter.com/oDbbk8mBpw

Напомним, ранее на этой неделе в регионе тушили масштабный лесной пожар, охвативший около 2300 гектаров.

Прошлой осенью от катастрофических наводнений пострадал восток Испании, в частности Валенсия. В результате стихийного бедствия погибли более 200 человек.