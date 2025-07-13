Із в'язниці у Франції утік в’язень, сховавшись у сумці співкамерника

У Франції із в’язниці вдалося втекти ув’язненому у сумці одного із звільнених співкамерників.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на власні дані, пише "Європейська правда"

За інформацією французького телеканалу, у п'ятницю, 11 липня, ув'язнений віком близько 20 років втік з в'язниці Корбас, що поблизу Ліона.

Про втечу ув'язненого з в'язниці Корба стало відомо в суботу, 12 липня, вранці, повідомили в адміністрації в'язниці.

Відомо, що ув’язнений відбував кілька тюремних термінів і також був об'єктом ордера на арешт у зв'язку з розслідуванням організованої злочинності.

Вважається, що він скористався звільненням свого сусіда по камері, який відбув термін ув'язнення, щоб сховатися в одній з його сумок.

Про це було повідомлено спеціалізований міжрегіональний суд, відділ організованої злочинності, і розпочато розслідування за звинуваченням в організованій втечі та злочинній змові.

Нагадаємо, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.

Зокрема нещодавно міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен навіть запропонував переробити зачинені будинки для літних людей на в’язниці.