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Із в'язниці у Франції утік в’язень, сховавшись у сумці співкамерника

Новини — Неділя, 13 липня 2025, 10:16 — Уляна Кричковська

У Франції із в’язниці вдалося втекти ув’язненому у сумці одного із звільнених співкамерників.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на власні дані, пише "Європейська правда" 

За інформацією французького телеканалу, у п'ятницю, 11 липня, ув'язнений віком близько 20 років втік з в'язниці Корбас, що поблизу Ліона.

Про втечу ув'язненого з в'язниці Корба стало відомо в суботу, 12 липня, вранці, повідомили в адміністрації в'язниці. 

Відомо, що ув’язнений відбував кілька тюремних термінів і також був об'єктом ордера на арешт у зв'язку з розслідуванням організованої злочинності.

Вважається, що він скористався звільненням свого сусіда по камері, який відбув термін ув'язнення, щоб сховатися в одній з його сумок.

Про це було повідомлено спеціалізований міжрегіональний суд, відділ організованої злочинності, і розпочато розслідування за звинуваченням в організованій втечі та злочинній змові. 

Нагадаємо, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.

Зокрема нещодавно міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен навіть запропонував переробити зачинені будинки для літних людей на в’язниці.

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