Из тюрьмы во Франции сбежал заключенный, спрятавшись в сумке сокамерника

Во Франции из тюрьмы удалось сбежать заключенному, спрятанному в сумке одного из освобожденных сокамерников.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на собственные данные, пишет "Европейская правда".

По информации французского телеканала, в пятницу, 11 июля, заключенный в возрасте около 20 лет сбежал из тюрьмы Корбас, что недалеко от Лиона.

О побеге заключенного из тюрьмы Корба стало известно в субботу, 12 июля, утром, сообщили в администрации тюрьмы.

Известно, что заключенный отбывал несколько тюремных сроков и также был объектом ордера на арест в связи с расследованием организованной преступности.

Считается, что он воспользовался освобождением своего сокамерника, который отбыл срок заключения, чтобы спрятаться в одной из его сумок.

Об этом было сообщено специализированному межрегиональному суду, отделу организованной преступности, и начато расследование по обвинению в организованном побеге и преступном сговоре.

Напомним, во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд.

В частности, недавно министр юстиции Франции Жеральд Дарманен даже предложил переоборудовать закрытые дома для престарелых в тюрьмы.