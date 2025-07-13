Чеські рятувальники вирушили до США допомагати у пошуках зниклих безвісти після повеней

У неділю, 13 липня, 16 членів чеської команди USAR (Urban Search and Rescue) вирушили до американського штату Техас, щоб долучитися до пошуково-рятувальних операцій у районах, постраждалих від повеней.

Про це повідомила речниця Пожежно-рятувальної служби Чехії Клара Охманова, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Команда складається з кінологів із рятувальними собаками та інших спеціалістів, які мають досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

З Чехії вони вилетіли з військового аеропорту в Кбелах, здійснивши проміжну посадку на американській авіабазі в Рамштайні у Німеччині, після чого вирушили до Сан-Антоніо, штат Техас.

Це перша і єдина іноземна команда, яку офіційно запросили США для участі в рятувальній операції.

Як зазначається, місія є результатом тісної співпраці між посольством Чехії у Вашингтоні та Національною гвардією штату Техас.

Чеські фахівці працюватимуть у найбільш постраждалих районах, виконуючи завдання, пов’язані з пошуком зниклих безвісти. Тривалість місії оцінюють у п’ять-сім днів, а конкретні обов’язки буде визначено після прибуття на місце, з урахуванням потреб місцевих рятувальних служб.

12 липня в іспанському регіоні Каталонії оголосили попередження про загрозу повені, мешканці цих районів отримали сповіщення про небезпеку на мобільні телефони.

Раніше цього тижня у регіоні гасили масштабну масштабну лісову пожежу, що охопила близько 2300 гектарів.