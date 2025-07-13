Чешские спасатели отправились в США помогать в поисках пропавших без вести после наводнений

В воскресенье, 13 июля, 16 членов чешской команды USAR (Urban Search and Rescue) отправились в американский штат Техас, чтобы присоединиться к поисково-спасательным операциям в районах, пострадавших от наводнений.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пожарно-спасательной службы Чехии Клара Охманова, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Команда состоит из кинологов со спасательными собаками и других специалистов, имеющих опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

Из Чехии они вылетели с военного аэропорта в Кбелах, совершив промежуточную посадку на американской авиабазе в Рамштайне в Германии, после чего отправились в Сан-Антонио, штат Техас.

Это первая и единственная иностранная команда, которую официально пригласили США для участия в спасательной операции.

Как отмечается, миссия является результатом тесного сотрудничества между посольством Чехии в Вашингтоне и Национальной гвардией штата Техас.

Чешские специалисты будут работать в наиболее пострадавших районах, выполняя задачи, связанные с поиском пропавших без вести. Продолжительность миссии оценивается в пять-семь дней, а конкретные обязанности будут определены после прибытия на место, с учетом потребностей местных спасательных служб.

12 июля в испанском регионе Каталонии объявили предупреждение об угрозе наводнения, жители этих районов получили оповещения об опасности на мобильные телефоны.

Ранее на этой неделе в регионе тушили масштабный лесной пожар, охвативший около 2300 гектаров.